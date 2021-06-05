، الزعيم الكوري الشمالي يظهر للعلن لأول مرة منذ شهر ،

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس جلسة المكتب السياسي للحزب الحاكم

ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم (السبت)، جلسة المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، في أول ظهور علني له منذ شهر.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن "كيم قرر خلال الجلسة عقْد اجتماع كامل للجنة المركزية للحزب لاتخاذ إجراءات إضافية للدولة من أجل حلّ المشاكل الملحّة التي تؤثر على الاقتصاد ومعيشة المواطنين"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأوضحت أن زعيم كوريا الشمالية اطلع على تنفيذ مهام السياسات الرئيسية في مختلف المجالات في النصف الأول من العام.

وشوهد كيم جونغ أون آخر مرة علنًا في 6 مايو (أيار) الماضي، عندما أجرى جلسة تصوير مع أفراد من عائلات الجيش لمجموعة الفنون، بعد مشاهدة أدائهم في اليوم السابق، وهذه أطول فترة يغيبها منذ بداية العام.