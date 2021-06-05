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عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات -إحدى لجان المجلس المتخصصة- في مجلس الشورى اجتماعًا عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل؛ لمناقشة التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل للعام المالي 1441/ 1442هـ، بمشاركة الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة فؤاد بن فهد الغصاب وعدد من المسؤولين في الهيئة.
وبحث الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، أبرز ما ورد في تقرير أداء الهيئة خلال عام التقرير، وعددًا من المحاور المتعلقة بالخطة الاستراتيجية للهيئة والمخطط الإقليمي ودراسات التنمية العمرانية والمشاريع المعتمدة وأهم التحديات التي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها.
وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات والتساؤلات حول الخطط الاستراتيجية المطروحة، إضافة إلى المبادرات التي قدمتها الهيئة.
كما أجاب المسؤولون على ما طُرح من استفسارات؛ حيث تقوم اللجنة بإعداد تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها؛ تمهيدًا لرفعه للمجلس لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة.
يُذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات هي إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى والتي تدرس الموضوعات وتقارير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها التي تحال إليها من المجلس لإبداء الرأي حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.
لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-05
عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات -إحدى لجان المجلس المتخصصة- في مجلس الشورى اجتماعًا عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل؛ لمناقشة التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل للعام المالي 1441/ 1442هـ، بمشاركة الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة فؤاد بن فهد الغصاب وعدد من المسؤولين في الهيئة.
وبحث الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، أبرز ما ورد في تقرير أداء الهيئة خلال عام التقرير، وعددًا من المحاور المتعلقة بالخطة الاستراتيجية للهيئة والمخطط الإقليمي ودراسات التنمية العمرانية والمشاريع المعتمدة وأهم التحديات التي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها.
وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات والتساؤلات حول الخطط الاستراتيجية المطروحة، إضافة إلى المبادرات التي قدمتها الهيئة.
كما أجاب المسؤولون على ما طُرح من استفسارات؛ حيث تقوم اللجنة بإعداد تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها؛ تمهيدًا لرفعه للمجلس لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة.
يُذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات هي إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى والتي تدرس الموضوعات وتقارير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها التي تحال إليها من المجلس لإبداء الرأي حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.
05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
05:45 PM
ناقشت التقرير السنوي للهيئة.. بحضور عدد من المسؤولين فيها
عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات -إحدى لجان المجلس المتخصصة- في مجلس الشورى اجتماعًا عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل؛ لمناقشة التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل للعام المالي 1441/ 1442هـ، بمشاركة الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة فؤاد بن فهد الغصاب وعدد من المسؤولين في الهيئة.
وبحث الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، أبرز ما ورد في تقرير أداء الهيئة خلال عام التقرير، وعددًا من المحاور المتعلقة بالخطة الاستراتيجية للهيئة والمخطط الإقليمي ودراسات التنمية العمرانية والمشاريع المعتمدة وأهم التحديات التي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها.
وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات والتساؤلات حول الخطط الاستراتيجية المطروحة، إضافة إلى المبادرات التي قدمتها الهيئة.
كما أجاب المسؤولون على ما طُرح من استفسارات؛ حيث تقوم اللجنة بإعداد تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها؛ تمهيدًا لرفعه للمجلس لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة.
يُذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات هي إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى والتي تدرس الموضوعات وتقارير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها التي تحال إليها من المجلس لإبداء الرأي حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.
، لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل" ،
المصدر : الخليج 365
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