شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عمالة وافدة تمارس عملها خلف الملابس المستعملة وتبيع الأمراض لزبائنها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

عرضت قناة الإخبارية تقريرا عن عمالة وافدة تمارس عملها خلف الملابس المستعملة وتبيع الأمراض لزبائنها.

وأوضح التقرير أنه وسط غياب الإجراءات الاحترازية والمئات من العمالة الوافدة وبجانب أحد البلديات التي تراقب الأسواق.

وأشار:"يأتي سوق الصواريخ على قائمة المناطق الأكثر خطورة في ظل تواجد جائحة كورونا التي أغلقت مطارات دول وبعضها نفذ لديها الأكسجين".

وتابع:"كل هذه المناطق لا تمت للواقع الالتزام بصلة تعتبر بؤرا لتنقل العدوى من شخص لآخر ومن عائلة لأخرى"، لافتا:"ملابس مستعملة تتعرض للسحب والنقل وسط قطع قماشية".