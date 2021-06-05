شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن عقوبة التعدي على الملكية الفكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عبدالله العتيبي مدير إدارة تفتيش احترام الملكية الفكرية أن متى ما وجدت المخالفة التي تحت اختصاص الهيئة لن يتهاون المسؤولين في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين.

وأضاف أن هناك عدة عقوبات مالية للمخالفين تصل إلى 250 ألف ريال للمخالف و إغلاق المنشأة المساهمة في الاعتداء ومصادرة للمواد المخالفة واتلافها والتشهير، وقد تصل العقوبة إلى السجن ٦ أشهر.، مشيرا إلى أنه في حال حدوث تعدي بحق أصحاب الحقوق يمكن التقدم ببلاغ او شكوى عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

وأشار إلى أن المعرف الوهمي في العادة يحمل اسم مستعار، وطريقة الحجب في البداية تكون برصد المخالفين ثم فحصها وإعداد تقرير عنها ثم استكمال الإجراءات النظامية والرفع بها إلى الجهة المختصة بالحجب.

وأكد أن الهيئة تضع منهج للحد من انتشار المخالفات عبر الإنترنت تعتمد على رصد ودراسة الظواهر والانتكاسات الحديثة في الاسواق وتحليل دور الأفراد في التفاعل معها، مشيرا إلى أن الهيئة قامت برصد 600 موقع مخالف لنظام حقوق المؤلف خلال العام ونتج عنه حجز 400 موقع.