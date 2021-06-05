شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «البيئة»: توجه لتوزيع التمور على طلاب المدراس لرفع الوعي بأهميتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت الدكتورة بدرية العبدالكريم، مستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، رئيسة فريق السنة الدولية للفواكه والخضروات، أن هناك توجه لتوزيع التمور على طلاب وطالبات المدراس لرفع الوعي بأهمية تناولها

وقالت مستشار وكيل وزارة البيئة، خلال مشاركتها مع برنامج "120" الذي يعرض على شاشة قناة "الإخبارية"، أن المنتجات المستوردة رفعت الأسعار، كما تشجع الوزارة القطاع الزراعي المحلي.

وأضافت الدكتورة بدرية العبدالكريم، أن الجهات المختلفة تضافرت وقامت بأدوار مختلفة للتوعية بأهمية الفواكه والخضروات، كما عملت وزارة البيئة على محورين: محور تغذوي وآخر زراعي، لافتة إلى أن المجتمع السعودي واعي جدًا ولكن قد تغيب بعض المعلومات.