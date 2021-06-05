السعودية تتصدر المراتب الأولى عالميًا في مؤشرات الأداء البيئي

تصدَّرت المملكة، في اليوم العالمي للبيئة، المراتب الأولى عالميًا في مؤشرات الأداء البيئي متفوقة على 180 دولة، وفقًا لمؤشر الأداء البيئي العالمي.

وذكر المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) –عبر تويتر- أنَّ السعودية احتلَّت المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر عدم فقدان الغطاء الشجري، والذي يقيس متوسط الخسارة السنوية في مساحة الغابات على مدى الخمس سنوات الماضية.

كما احتلَّت السعودية المرتبة الأولى عالميًا، في مؤشر الأرض الرطبة، والذي يقيس متوسط الخسارة السنوية في مساحة الأراضي العشبية على مدى السنوات الخمس الماضية.

واحتلّت السعودية المرتبة الثامنة عالميًا، في مؤشر مواطن الأجناس، والذي يقيس مدى جهود الدول في الحفاظ على البيئات الطبيعية وحمايتها، ومنع انقراض الأنواع النادرة من الحيوانات.