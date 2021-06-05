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السعودية تتصدر المراتب الأولى عالميًا في مؤشرات الأداء البيئي

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الرياض - محمد عبدالله - تفوقت على 180 دولة

تصدَّرت المملكة، في اليوم العالمي للبيئة، المراتب الأولى عالميًا في مؤشرات الأداء البيئي متفوقة على 180 دولة، وفقًا لمؤشر الأداء البيئي العالمي.

وذكر المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) –عبر تويتر-  أنَّ احتلَّت المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر عدم فقدان الغطاء الشجري، والذي يقيس متوسط الخسارة السنوية في مساحة الغابات على مدى الخمس سنوات الماضية.

كما احتلَّت السعودية المرتبة الأولى عالميًا، في مؤشر الأرض الرطبة، والذي يقيس متوسط الخسارة السنوية في مساحة الأراضي العشبية على مدى السنوات الخمس الماضية.

واحتلّت السعودية المرتبة الثامنة عالميًا، في مؤشر مواطن الأجناس، والذي يقيس مدى جهود الدول في الحفاظ على البيئات الطبيعية وحمايتها، ومنع انقراض الأنواع النادرة من الحيوانات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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