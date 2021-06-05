16 وفاة بكورونا.. «الصحة» تعلن حالات الإصابات والتعافي الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 456562 حالة.

أوضحت الوزارة، أنَّه تمَّ تسجيل 1253 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 439459 حالة.

كما تمَّ تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 7440 حالة.

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