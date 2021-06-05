آلية تعديل المؤهل الدراسي من الأحوال المدنية.. تعرف عليها

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية تعديل المؤهل الدراسي في تطبيق أبشر، وذلك ردًا على استفسارات المواطنين.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن آلية تعديل المؤهل الدراسي تتم من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وأضافت الأحوال المدنية أن تعديل المؤهل الدراسي في تطبيق أبشر يتطلب إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات المواطنين على الحساب الرسمي للأحوال المدنية : « كيف أغير المستوى التعليمي في ابشر».

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