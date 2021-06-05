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بالفيديو.. الأرصاد تتوقع درجات الحرارة الأيام القادمة

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الرياض - محمد عبدالله - الرياض تسجل بين 45 – 49 غدًا الأحد

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن فصل الصيف يبدأ فلكيا بعد 15 يوما، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة خلال الأيام القادمة على مناطق المملكة تتراوح ما بين 30 إلى 40 درجة مئوية

وقال مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الوسطى، عايض البلوي، لقناة «الإخبارية» إنه بحكم موقع الجغرافي وبمجرد وصول درجات الحرارة الى 40 مئوية،  يبدأ دخول فصل الصيف (أرصاديا)، ولكن أمامنا 15 يوما على دخول فصل الصيف فلكيا.

وأضاف أن درجات الحرارة في الشرقية سوف تسجل غدا الاحد انخفاضا لتصل إلى 45 درجة، وتتراوح على الرياض بين 45 – 49 درجة ،ثم تعود بعدها للانخفاض إلى 43 درجة.   

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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