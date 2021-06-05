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الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 7 مساجد في 4 مناطق بعد التطهير والتعقيم

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الرياض - محمد عبدالله - فتح 1500 مسجد خلال 119 يومًا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم السبت، عن إعادة افتتاح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 4 مناطق، بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس بين صفوف المصلين.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية –عبر تويتر- أنَّ مجموع ما تمَّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته من مساجد، خلال الـ119 يومًا الماضية وصل الى ً 1500 مسجد.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ قرارات إغلاق وتعقيم وتطهير المساجد، تأتِي في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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