بالفيديو.. «متخصص في تطوير التعليم» يوضح مزايا نظام «الثلاثة فصول»

أوضح المتخصص بالضبط الاجتماعي والمهتم بتطوير التعليم، د. مساعد آل بخات، أن نظام الثلاثة فصول دراسية تم استحداثه من أجل تجويد التعليم ورفع مستوى التحصيل عند الطلاب.

وقال آل بخات، خلال استضافته في برنامج يا «هلا» المذاع على «روتانا خليجية» إن قرار اعتماد نظام الفصول الثلاثة جاء م ناجل تجويد التعليم، ورفع المستوى التحصيلي عند الطلاب.

وأشار إلى أن نظام الثلاثة فصول به خيارات أفضل، من ناحية تقليل محتوى المناهج الدراسية على الطلاب، حيث يتم توزيع المنهج على ثلاثة فصول بدلًا من فصلين في السابق، إضافة إلى تقليل حجم الواجبات والأنشطة لدى الطلاب.

وأوضح آل بخات، أن القرار جاء بعد دراسات وافية من قبل وزارة التعليم وبعد الاطلاع على أفضل النظم التعليمية في العالم مثل بريطانيا واليابان، اللتين تعتمدان نظام الثلاثة فصول دراسية.

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