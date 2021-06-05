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33.7 مليون لقاح كورونا بالخليج العربي.. و3 دول تتصدر حالات التعافي

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الرياض - محمد عبدالله - أعداد الوفيات تقترب من 15 ألف حالة

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد جرعات لقاح بدول الخليج العربي تجاوز 33.7 مليون درعة، مشيرًا إلى أن وفطر والإمارات تصدرت حالات التعافي.

وذكر المركز –عبر تويتر- إنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة، بلغ عدد جرعات اللقاح (33,750,220)، ويلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (2,036,111)، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي (1,933,429)، وبلغ إجمالي حالات الوفاة (14,921).

وحول نسب التعافي بدول الخليج العربي، أوضح مركز الإحصاء أنها بلغت في قطر 98.3%، وفي الإمارات 96.5%، وفي السعودية 96.3%، وفي الكويت 94.9%، وفي سلطنة عمان 91.5%، وفي البحرين 89.3%.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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