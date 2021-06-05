مصرع شخص دهسًا في حادث اصطدام على مسار قطار الحرمين بمكة

أوضحت شركة المشاريع السعودية الإسبانية للقطارات (SSTPC)، مشغل قطار الحرمين السريع، اليوم السبت، وفاة شخص تواجد بطريقة غير نظامية على مسار القطار، قرب محطة مكة المكرمة.

وذكر حساب «خدمة العملاء لقطار الحرمين» -على تويتر- أنَّ شركة المشاريع السعودية الإسبانية للقطارات، أوضحت أنَّه عند حوالي الساعة (9:05) من صباح هذا اليوم، وقعت حادثة اصطدام مؤسفة لشخص كان متواجدًا بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي على بعد (4) كيلو مترات من محطة مكة المكرمة، حيث أدَّت هذه الحادثة إلى وفاته -رحمه الله-. وقامت الجهات المختصة بمباشرة الحادث في حينه.

وأعربت الشركة عن بالغ أسفها وعميق حزنها لوقوع هذه الحادثة، وتسأل الله تعالى أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته، وتتقدم بأصدق المواساة لذويه.

وأكَّدت الشركة للجميع بأهمية الابتعاد عن حرم الخط الحديدي وخطورة الاقتراب منه لضمان سلامة الجميع ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا لا سمح الله.

كما تعتذر شركة المشاريع السعودية الإسبانية للقطارات (مشغل قطار الحرمين السريع) لجميع عملائها الكرام عن تأخّر بعض رحلاتها صباح هذا اليوم بسبب ذلك، وتؤكد أنها استأنفت جميع رحلاتها المجدولة وفق مواعيدها.

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