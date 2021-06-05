شرطة تبوك تضبط 18 شخصًا خالفوا إجراءات العزل الصحي لكورونا

تمكنت شرطة منطقة تبوك، من ضبط (18) شخصًا، خالفوا تعليمات العزل الصحي، بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، إنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (18) شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأشار العقيد خالد الغبان، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

اقرأ أيضا:

شرطة تبوك تُطيح بمواطنَين سرقا تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء