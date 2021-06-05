ويتنافس على الجوائز التي تبلغ قيمتها «500 ألف ريال» أكثر من 50 ألف مشارك في القطاعات الحكومية في منطقة حائل، وستوزع على المتميزين في ستة قطاعات.
يذكر أن الجائزة قد مرت بثلاث نسخ، بدأت بجائزة آبار للمواهب منذ عام 2015، وهي بتنظيم من شركة مياه آبار.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير حائل يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الإبداع والتميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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