أمير حائل يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الإبداع والتميز

يرعى أمير حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، غدا الأحد، بمقر نادي الجبلين، جائزة سموه للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز. وتهدف الجائزة إلى تشجيع العمل الإبداعي المتميز في ميادين التعليم ‏والصحة والعمل والتنمية وتشجيع المواهب المبدعة في كل مجال.

ويتنافس على الجوائز التي تبلغ قيمتها «500 ألف ريال» أكثر من 50 ألف مشارك في القطاعات الحكومية في منطقة حائل، وستوزع على المتميزين في ستة قطاعات.

يذكر أن الجائزة قد مرت بثلاث نسخ، بدأت بجائزة آبار للمواهب منذ عام 2015، وهي بتنظيم من شركة مياه آبار.