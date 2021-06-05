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أمير حائل يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الإبداع والتميز

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يرعى أمير حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، غدا الأحد، بمقر نادي الجبلين، جائزة سموه للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز. وتهدف الجائزة إلى تشجيع العمل الإبداعي المتميز في ميادين التعليم ‏والصحة والعمل والتنمية وتشجيع المواهب المبدعة في كل مجال.

ويتنافس على الجوائز التي تبلغ قيمتها «500 ألف ريال» أكثر من 50 ألف مشارك في القطاعات الحكومية في منطقة حائل، وستوزع على المتميزين في ستة قطاعات.

يذكر أن الجائزة قد مرت بثلاث نسخ، بدأت بجائزة آبار للمواهب منذ عام 2015، وهي بتنظيم من شركة مياه آبار.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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