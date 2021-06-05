حصيلة| ضبط 130 شخصا خالفوا تعلميات العزل في 4 مناطق

ارتفع عدد من تم الإعلان عن ضبطهم، اليوم، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا في عدد من المناطق، نحو 130 شخصا، وذلك في كل من المدينة المنورة وجازان والحدود الشمالية وتبوك.

وكان آخر بيان صادر عن الجهات الأمنية قد أكد ضبط 53 شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي، بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

عدد المضبوطين في المناطق اليوم السبت

- جازان 54.

- المدينة المنورة 53.

- تبوك 18.

- الحدود الشمالية 5.