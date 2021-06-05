إنجازات الكتل القيادية في تعليم الأحساء

شهد مدير عام التعليم في الأحساء حمد العيسى، اليوم، حفل حديث الحصاد السنوي «افتراضيا»، للاحتفاء بإنجازات منسوبي ومنسوبات التعليم خلال عام استثنائي، واستعراض إنجازات الكتل القيادية، بلغة الأرقام، قدمها مساعدو مدير العام للشؤون التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة، وتكريم القيادات التعليمية والإدارية في القطاعين البنين والبنات، وفيما يلي بعض إنجازات الكتل القيادية: * المساعد للخدمات المساندة زيدان الشمري: • تحسين البيئة المدرسية من خلال الاستفادة من الميزانية التشغيلية بنسبة 98%. • تحسين استخدام برنامج راسل بنسبة 98%. • امتلاك مواقع ومرافق تعليمية بنسبة 75%. • العمل على الصيانة الذاتية للمباني وتحسين البيئة التعليمية إلى 95%. • إثراء المنشآت التعليمية والإدارية بالاحتياجات المطلوبة من الأثاث والأجهزة والصيانة والنظافة بنسبة 85%. • استلام 9 مبان مدرسية «159 فصلا سعتها الإجمالية 4680 طالبا وطالبة»، و3 صالات متعددة الأغراض. * المساعد للشؤون التعليمية «بنين» الدكتور عبدالرحمن الفلاح: • توفير أجهزة حاسب آلي للمكفوفين. • خدمة السيارة لطباعة وتسليم الوثائق «807 إصدارات بدل فاقد، 200 طبق أصل، 150 تعريفا». • استقبال معاملات الوثائق الدراسية عبر البريد الإلكتروني. • رعاية 42 طالبا من الأيتام والأسر الكافلة. • 5 مراكز للخدمات التربوية بها 154 طالباً لتقديم البرامج العلاجية. • إعانة تكافل لـ12832 طالبا، و6088 جهازا لوحيا لقطاع البنين، و5197 لقطاع البنات. • مشروع مبادرة الحقائب التدريبية الإلكترونية «9 حقائب تدريبية في مجالات مختلفة بصيغة PDF، 9 عروض تقديمية للحقائب التدريبية. • معرض تقني للرياضيات «افتراضي». • 230 ألف طالب وطالبة في الاختبارات المحاكية. * المساعدة للشؤون التعليمية «بنات» خلود الكليبي: • تقديم 451 ألف درس افتراضي في التعليم العام. • تقديم 19 ألف درس افتراضي في التربية الخاصة. • 8 آلاف جلسة فردية لطالبات التربية الخاصة. • 10 آلاف درس افتراضي لرياض الأطفال. • 1.4 واجب مدرسي في الدروس الافتراضية. • نسبة نجاح الطالبات في المرحلة الابتدائية 99.51%. • نسبة نجاح الطالبات في المرحلة المتوسطة 99.71%. • نسبة نجاح الطالبات في المرحلة الثانوية 96.08%. • عدد خريجات الصف الثالث الثانوية 7221 طالبة. • عدد الطالبات الملتحقات بالصف الأول الابتدائي 10859 طالبة. • عدد الأطفال الملتحقين برياض الأطفال 5772 طفلا. • عدد المتفوقات في المرحلتين المتوسطة والمتوسطة 1862 طالبة. • معدل اختبار القدرات 71.68 • معدل اختبار التحصيلي 67.61 * المساعد للشؤون المدرسية فهد القويزاني: • تصميم برنامج «الندب»، ليسهل معرفة الوفر والاحتياج من المعلمين بمعادلات رياضية. • التخلص من 7 مبان مستأجرة، والتخلص من أجرتها السنوية 791 ألف ريال. • توفير 30 مقرا خدميا مؤقتا للبرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارات الأخرى خارج وزارة التعليم أو للحالات الطارئة. • 9065 طالبا مستجدا في 384 فصولا. • 9932 طالبة مستجدة في 389 فصولا. • تأمين أثاث لمراكز مصادر التعلم بقيمة 532 ألف ريال. • تأمين أجهزة تعليمية للقاعات التعليمية ومراكز التدريب بقيمة 184 ألف ريال. • صيانة المختبرات المدرسية بقيمة 490 ألف ريال. • تركيب 313 جهازا تعليميا في 82 مدرسة. • صيانة 374 جهازا تعليميا في 67 مدرسة. * الإدارات التابعة لمكتب المدير العام، وأمانة الإدارة سعد آل درويش: • إنجاز المعاملات بنسبة 100%. • برنامج حجز المواعيد «800 موعد»، ومتابعة المعاملات «649 معاملات». • تركيب برج رئيسي أرضي لتغطية الاتصال «لاسلكي» في أرجاء المحافظة. • الربط المتزامن مع الشبكة، ونقاط وصول عالية السرعة «الربط الشبكي للمباني الخارجية». • اكتمال احتياجات الميدان التعليمي قبل بداية العام الدراسي بنسبة 100%. • توقيع 4 مذكرات تفاهم مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وغرفة الأحساء، ومؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، وجمعية فتاة الأحساء. • مشاركة 2225 من المتميزين والمتميزات في جوائز التميز. • تحقيق 54.45% مراكز متقدمة في الجوائز المحلية والدولية. • تكريم 44 فائزا وفائزة في جائزة الشيخ عبدالوهاب الموسى للتميز التعليمي. • 9 مبان حكومية مخلاه للاستثمار. • 204 منصات تعليمية خاصة بالمدارس الأهلية والعالمية والروضات.



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