قطار الحرمين: وفاة شخص على مسار الخط الحديدي بمكة



أوضحت شركة المشاريع السعودية الإسبانية للقطارات (مشغل قطار الحرمين السريع) أنه عند حوالي الساعة 9:05 من صباح اليوم وقع حادث اصطدام لشخص كان متواجد بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي على بُعد 4 كم من محطة #مكة_المكرمة مما أدى إلى وفاته، وقد باشرت الجهات المختصة الحادث في حينه.

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