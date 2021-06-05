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حالات التعافي 1253 ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

حالات التعافي 1253 ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1253) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (439459) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (9663) حالة من بينها (1539) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (456562) حالة، توفي منهم (7440) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1144) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: مكة المكرمة 374، الرياض 271، المنطقة الشرقية 147، منطقة عسير 92، منطقة المدينة المنورة 71، منطقة جازان 63، منطقة القصيم 44.

كما سجلت منطقة تبوك 23 حالة، والباحة 17، فيما سجلت كل من منطقتي نجران وحائل 15 حالة في كل منهما بينما كانت أقل الحالات في منطقة الحدود الشمالية بواقع 10 حالات ومنطقة الجوف بواقع حالتين فقط.

حالات التعافي 1253 ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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