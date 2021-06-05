، "تعليم سراة عبيدة" يحثّ الطلاب والطالبات للتسجيل في برنامج الاستكشاف والتدريب المهني ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنفذه "مسك" بالتعاون مع التعليم ويستهدف طلاب الثانوية لزيادة قدراتهم وميولهم

دعت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتسجيل في برنامج الاستكشاف والتدريب المهني "اكتشف مسارك"، الذي تنفذه مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك" بالتعاون مع وزارة التعليم.

وأكد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، أن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الثانوية لزيادة قدراتهم وميولهم، وتثقيفهم حيال الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة لهم في مستقبلهم، والمتوائمة مع سوق العمل ومسيرة التنمية الوطنية إسهامًا في تحقيق الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030م.

بدوره أوضح مدير النشاط الطلابي عائض بن محمد الهاجري أن البرنامج يعزّز من التفكير في البحث عن المسار التعليمي والمهني، وتعزيز ثقافة اختيار المسار المناسب بين الطلاب والطالبات، كما أنه يستهدف أيضًا المعلمين والمعلمات لارتباطهم بنطاق البرنامج، وكذلك أولياء الأمور لقربهم من أبنائهم المستهدفين في البرنامج، مضيفًا أن التسجيل في البرنامج بدأ مطلع الأسبوع الماضي وسينتهي يوم الخميس 29/ 10/ 1442هـ.

وأشار "الهاجري" إلى أن البرنامج يتضمن أربع رحلات للطلاب والطالبات؛ حيث ستكون الرحلة الأولى بعنوان: اكتشف نفسك، وفي الرحلة الثانية بعنوان: اكتشف المسارات المهنية، وفي الرحلة الثالثة ستكون بعنوان: اكتشف خياراتك التعليمية، وفي الرحلة الرابعة ستكون بعنوان: اكتشف مهارات اتخاذ القرار النهائي.

ودعا "الهاجري" طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتسجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي: https://dypj.misk.org.sa/auth/signup.