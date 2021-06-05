السعودية | جامعة الأميرة نورة تطلق برنامج “نورة الصيفي لتعزيز الصحة”

المناطق - الرياض

تطلق وكالة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برنامج “نورة الصيفي لتعزيز الصحة”، غداً.

ويهدف البرنامج الذي يستمر شهراً لتمكين طالبات الجامعة، من المهارات المتنوعة التي تحقق حياة جامعية داعمة للصحة والرفاهية، وذلك من خلال تقديم برامج مهارية تهدف لاستثمار قدراتهن ودعمهن لتقديم مشاريع ابتكارية تهتم بتعزيزالصحة في سبعة مجالات وهي: (العلوم الإنسانية، واللياقة البدنية، والغذاء المتوازن والدواء، والصحة النفسية، والقدرة والإعاقة، والصحة الإلكترونية، والسلامة والمنشآت).

ويعمل البرنامج على استثمار أوقات فراغ الطالبات في الإجازة الصيفية، وإثراء معارفهن ومهاراتهن في مجال تعزيز الصحة، ودعم قيم المسؤولية والتعاون والانتماء والريادة لديهن من خلال تقديم عدد من الورش والدورات التدريبية الموجهة، وتعريف الطالبات على عدد من الطرق العلمية المحفزة على الإبداع والابتكار، وتشجيعهن على تقديم مشاريع نوعية مبتكرة تسهم في بناء مجتمع معزز للصحة.

وينفذ البرنامج في مركز خدمات الطالبات A4 من يوم الأحد حتى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 مساءً، وللتسجيل الدخول على الرابط التالي: https://2u.pw/xtNUu