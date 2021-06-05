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قطار الحرمين يعلن وفاة شخص دهسًا تواجد على الخط الحديدي بمكة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

قطار الحرمين يعلن وفاة شخص دهسًا تواجد على الخط الحديدي بمكة

استئناف جميع الرحلات المجدولة وفق مواعيدها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن قطار الحرمين وقوع حادث دهس لشخص كان موجوداً على مسار الخط الحديدي في مكة مما أدى إلى وفاته.

قطار الحرمين 

وأوضحت الشركة الإسبانية المشغلة لقطار الحرمين، أنه عند الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحاً وقع حادث اصطدام مؤسف لشخص كان متواجدًا بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي على بعد 4 كيلومترات من محطة مكة المكرمة، ما أدى إلى وفاته وقد باشرت الجهات المختصة الحادث في حينه.

وأعربت الشركة عن بالغ أسفها وعميق حزنها لوقوع الحادث، وتسأل الله أن يتغمد المتوفى بواسعة الرحمة، داعية الجميع للابتعاد عن حرم الخط الحديدي، وخطورة الاقتراب منه؛ لضمان سلامة الجميع.

وتابعت: تعتذر الشركة لجميع العملاء عن تأخر بعض الرحلات صباح اليوم بسبب الحادث، وتؤكد استئناف جميع الرحلات المجدولة وفق مواعيدها.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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