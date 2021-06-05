اختتام مبادرة برمجان القرآن الكريم ومسابقة التطبيقات بجامعة المؤسس غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، تختتم غدًا الأحد 25 شوال 1442هـ مبادرة “برمجان القرآن الكريم” الهاكاثون الأول لتعليم القرآن الكريم، ومسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية التي تخدم كتاب الله الكريم والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز وبشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع أوقاف نورة الملاحي، وذلك بمركز الملك فهد للبحوث.

جوائز المسابقات

وسيعلن خلال الحفل الختامي عن الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية ووصل عدد المسجلين في البرمجان أكثر من 2500 مشاركة من 57 دولة و65 منطقة ومحافظة بالمملكة، وبلغت قيمة الجوائز 500 ألف للفائزين بالمراكز الأولى.

وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للهاكثون عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني أن البرمجان شهد تفاعل ومشاركة كبيرة جداً من 57 دولة حول العالم حيث تم تشكيل فرق قدمت ابتكارات وحلول وبرمجيات تسهّل تلاوة القرآن وحفظه، مشيراً إلى أن مبادرة “برمجان” القرآن الكريم تأتي إكمالًا لمسيرة برنامج التحول الرقمي وتقع على هرم برامج رؤية المملكة 2030 مما مكّن المملكة من بلوغ مراكز متقدمة في البنية التحتية التقنية.

أهمية مبادرة برمجان القرآن الكريم

وأفاد أمين اللجنة التنفيذية للهاكاثون الدكتور فيصل بن عبدالرحمن الزهراني أن “برمجان” القرآن الكريم يأتي امتدادًا للجهود الكبيرة التي يبذلها ولاة الأمر للعناية بالقرآن الكريم ونشره مطبوعًا ومرئيًا ومسموعًا وفق أحدث التقنيات وأجود المعايير الفنية، ويهدف كذلك إلى تحفيز الشباب والمبدعين لتقديم حلول برمجية وتقنية تخدم القرآن الكريم تعليمًا وتعلمًا وحفظًا، والسعي إلى تطوير التطبيقات والمنصات التي تربط المسلم بالقرآن.



شارك الخبر