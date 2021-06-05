وكيل وزارة الصحة ينشر إعلانًا عمره 60 عامًا : اللقاحات طوق النجاة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، التأكيد على أهمية اللقاحات التي كانت ولا تزال طوق النجاة.

ونشر عسيري صورة قديمة من إعلان عن بدء حملة التطعيم ضد الجدري قبل 60 عامًا تقريبًا وعلق عليها بالقول :” اللقاحات كانت ولا زالت طوق النجاة بإذن الله من الأوبئة”.

وتعود الصورة إلى حملة التطعيم ضد الجدري في عام 1362 هجرية الموافق 1962 ميلادي.

التوسع في اللقاحات لمواجهة كورونا

وكانت وزارة الصحة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي لقاحات كورونا في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.



شارك الخبر