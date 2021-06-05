السعودية | إطلالة صيفية ساحرة في هذه المدينة السعودية

شكرا لقرائتكم إطلالة صيفية ساحرة في هذه المدينة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر إطلالة ساحرة وبارتفاع 2200م عن سطح البحر، تزينت "الباحة" جنوب غرب السعودية بالضباب الكثيف الذي عانق جبالها، وتلونت أوديتها ومدرجاتها الخضراء بألوان الصيف، وسط أجواء معتدلة في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الصيف في معظم مناطق السعودية.

وتتمتع "الباحة" بجمال الطبيعة الخلابة، وتعد من مصائف السعودية الهامة، التي يرتادها السياح والمصطافون من داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. وتقع الباحة على مرتفعات جبال السروات التي تطل على تهامة، وترتفع عن سطح البحر بنحو 2200م وتضم في داخل جغرافيتها أكثر من 100 قرية.

جمال الطبيعة في الباحة

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تميز جغرافي ومناخي

وتتميز الباحة بغزارة أمطارها وأجوائها الباردة والضباب الكثيف، ومن أشهر محاصيلها الزراعية التين البري والرمان والشعير والحنطة، بالإضافة إلى العرعر والطلح والزيتون والعتم والنباتات العطرية مثل الحبق والنعناع والكادي والريحان والبعيثران، إلى جانب النباتات العشبية الحولية التي تعتمد على موسم الأمطار.

كما تبدو مرتفعات الباحة

غابات زراعية

كما تتعدد الغابات الزراعية فيها ومنها غابة رغدان والشكران والخلب وغيرها، كما يوجد بها عدد الأودية الجارية كوادي الحجرة ووادي ضرك ووادي عليب، كما أن من معالم السياحة بالمنطقة وجود تلفريك أثرب، الذي ينقل السائح من جبال السراة الشاهقة إلى سهول تهامة.

وتمتلئ الباحة بالشواهد التاريخية والآثار مثل القلاع والحصون والقرى القديمة والمدرجات الزراعية. وتتميز بهطول الأمطار على مدار العام.

الباحة من اهم مصائف السعودية