السعودية | باحثون في الطقس: فلكياً يبدأ فصل الصيف بعد 15 يوماً

شكرا لقرائتكم باحثون في الطقس: فلكياً يبدأ فصل الصيف بعد 15 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد باحثون في الطقس والمناخ أن ‏فصل الصيف سيبدأ بعد 15 يوماً، في حين تتراوح درجات الحرارة خلال الأيام القادمة على مناطق السعودية ما بين 30 إلى 40 درجة مئوية.

وقال الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية، عبد العزيز الحصيني: "يوم 7 يونيو، سيكون أول أيام موسم مربعانية القيظ، وأول طوالعها نوء "الثريا"، وهي بداية الحر الفعلي، وأيام مربعانية القيظ 40 يوماً، مقسمة على الثريا، والدبران، والهقعة، وفي منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان معلناً بداية الصيف فلكياً".

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وأشار إلى أن 6 سبتمبر سيكون موعد دخول أول أنواء الخريف "الجبهة" في السعودية، وفلكياً 1443/2/15هـ 2021/9/22م حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الفصل.

وعلى الصعيد نفسه، قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات": "على الرغم من أن فصل الصيف الفعلي، وفقاً لحركة الشمس الظاهرية لا يبدأ إلا في 21 يونيو، إلا أن شهر يونيو (عادة) يعد أكثر أشهر السنة في حدوث موجات الحر الشديدة".

وتابع: "وأعني بموجات الحر ارتفاع درجات الحرارة العظمى عن المتوسط بنحو 5 درجات مئوية، وتستمر لبضعة أيام".

وفي تغريدات على "تويتر"، قال المسند: "بانتهاء مايو نستطيع القول إن موسم الغبار الربيعي قد انتهى، ودخلنا موسم السكون الصيفي (استقرار) بوجه عام، ويشذ عن القاعدة منطقتان: الشرقية تتعرّض عادة لهبوب رياح البوارح خلال يونيو ويوليو، وجازان تتعرّض لموسم يُسمى موسم الغبرة، وذلك قُبيل نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس".