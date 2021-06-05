محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى أنهم يستحقون الأمن والحرية والكرامة مثل الإسرائيليين قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (السبت): "إن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني". وأضاف "بلينكن" في تغريدة: "إن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون تدابير متساوية من الأمن والحرية والفرص والكرامة"، وفقاً لـ"الشرق". وأعلن وزير الخارجية الأمريكي في مايو عن عزم بلاده إعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس، وهي خطوة تعيد العلاقات مع الفلسطينيين التي خفضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. "بلينكن": أمريكا ملتزمة بإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-05 قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (السبت): "إن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني". وأضاف "بلينكن" في تغريدة: "إن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون تدابير متساوية من الأمن والحرية والفرص والكرامة"، وفقاً لـ"الشرق". وأعلن وزير الخارجية الأمريكي في مايو عن عزم بلاده إعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس، وهي خطوة تعيد العلاقات مع الفلسطينيين التي خفضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. 05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 03:02 PM أشار إلى أنهم يستحقون الأمن والحرية والكرامة مثل الإسرائيليين أشار إلى أنهم يستحقون الأمن والحرية والكرامة مثل الإسرائيليين قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (السبت): "إن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني". وأضاف "بلينكن" في تغريدة: "إن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون تدابير متساوية من الأمن والحرية والفرص والكرامة"، وفقاً لـ"الشرق". وأعلن وزير الخارجية الأمريكي في مايو عن عزم بلاده إعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس، وهي خطوة تعيد العلاقات مع الفلسطينيين التي خفضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. ، "بلينكن": أمريكا ملتزمة بإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين ،

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