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أعلن قطار الحرمين، وقوع حادث دهس شخص كان موجودًا على مسار الخط الحديدي في مكة؛ مما أدى إلى وفاته.
وتفصيلًا؛ قالت شركة المشاريع السعودية الإسبانية للقطارات (مشغل قطار الحرمين السريع): في حوالى الساعة 9:05 صباح اليوم، وقع حادث اصطدام مؤسف لشخص كان متواجدًا بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي، على بُعد أربعة كيلومترات من محطة مكة المكرمة، وأدى ذلك إلى وفاته، وقد باشرت الجهات المختصة الحادث في حينه.
وأضافت: تُعرب الشركة عن بالغ أسفها وعميق حزنها لوقوع الحادث، وتسأل الله أن يتغمد المتوفى بواسعة الرحمة.
وأردفت: أكدت الشركة للجميع أهمية الابتعاد عن حرم الخط الحديدي، وخطورة الاقتراب منه؛ لضمان سلامة الجميع.
وتابعت: تعتذر الشركة لجميع العملاء عن تأخر بعض الرحلات صباح اليوم بسبب الحادث، وتؤكد استئناف جميع الرحلات المجدولة وفق مواعيدها.
05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 02:56 PM
شركة المشاريع السعودية الإسبانية أعربت عن أسفها للحادثقطار الحرمين: وفاة شخص دهسًا على الخط الحديدي في مكة
أعلن قطار الحرمين، وقوع حادث دهس شخص كان موجودًا على مسار الخط الحديدي في مكة؛ مما أدى إلى وفاته.
وتفصيلًا؛ قالت شركة المشاريع السعودية الإسبانية للقطارات (مشغل قطار الحرمين السريع): في حوالى الساعة 9:05 صباح اليوم، وقع حادث اصطدام مؤسف لشخص كان متواجدًا بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي، على بُعد أربعة كيلومترات من محطة مكة المكرمة، وأدى ذلك إلى وفاته، وقد باشرت الجهات المختصة الحادث في حينه.
وأضافت: تُعرب الشركة عن بالغ أسفها وعميق حزنها لوقوع الحادث، وتسأل الله أن يتغمد المتوفى بواسعة الرحمة.
وأردفت: أكدت الشركة للجميع أهمية الابتعاد عن حرم الخط الحديدي، وخطورة الاقتراب منه؛ لضمان سلامة الجميع.
وتابعت: تعتذر الشركة لجميع العملاء عن تأخر بعض الرحلات صباح اليوم بسبب الحادث، وتؤكد استئناف جميع الرحلات المجدولة وفق مواعيدها.
، قطار الحرمين: وفاة شخص دهسًا على الخط الحديدي في مكة ،
المصدر : الخليج 365
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