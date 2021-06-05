، "مرسول" يُثري بيئة العمل ويوزع سيارات على مندوبيه العاملين في التطبيق ،

محمد بن مسعود - الدمام - رصد 10 سيارات "شانقان" للعاملين في توصيل الطلبات ممن يحصلون على تقييم عالٍ

‬قدّم تطبيق مرسول أول ثلاث سيارات من نوع شانقان لأفضل مرسول من المراسيل العاملين في توصيل الطلبات؛ أحدها تم تسليمها بين شوطي مباراة النصر والاتحاد التي أقيمت يوم الأحد الماضي في ملعب مرسول بارك.

وكان "مرسول" قد رصد عشر سيارات شانقان للعاملين في توصيل الطلبات ممن يحصلون على تقييم عالٍ من قِبَل العملاء، ويتم ترشيحهم بناء على معايير تم وضعها مسبقًا؛ حيث يحصل المرسول المميز على سيارة باسمه بعد تحقيقه عدة معايير تعتمد على تقييم العميل للمرسول وعدد الطلبات المنفذة في اليوم الواحد.

ويعمل تطبيق مرسول على تحقيق معايير مختلفة تضمن أفضل تجربة للعملاء؛ حيث يتم تدريب المراسيل؛ على أن يكونوا متعاونين ولديهم حسن التصرف وسرعة البديهة وتقديم الحلول للعملاء والتواصل الفاعل أثناء تنفيذ الطلبات، وكان التطبيق قد أطلق حملة إعلانية خلال شهر رمضان الماضي، تركز على كيفية تعامل المراسيل وصفاتهم وما يمكنهم القيام به عند استقبال الطلبات وتوصيلها.

جدير بالذكر أن مرسول من التطبيقات التي تعتمد على التواصل المستمر بين المرسول والعميل؛ حيث يمكن تغيير أو إضافة الطلبات أثناء عملية التوصيل، وهذه الأنسنة في التطبيق يتميز بها مرسول عن بقية التطبيقات التي تتطلب إلغاء الطلب عند الرغبة في أي تغيير أو إضافة.