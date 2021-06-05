شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: فصل الصيف سيبدأ فلكيا بعد 15 يوما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عائض البلوي مدير فرع الأرصاد في الرياض أن فصل الصيف بدأ أرصاديا، بينما سيببدأ فلكيا بعد 15 يوم.

وأوضح أن درجة الحرارة ستنخفض غدا في المنطقة الشرقية إلى ٤٥ درجة بعدما وصلت إلى 49 درجة، وترتفع درجات الحرارة في الرياض إلى 45 درجة لمدة يوم ثم تنخفض إلى 43.

وأضاف مدير فرع الأرصاد في الرياض أن درجات الحرارة خلال الأيام القادمة على مناطق ‎المملكة تتراوح ما بين 30 إلى 40 درجة مئوية، مشيرا إلى أن التفاوت في درجات الحرارة ليس ثابت.