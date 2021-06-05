جامعة الأمير سطام تبدأ تسجيل الفصل الصيفي غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بدء التسجيل غداً للفصل الصيفي للطلاب والطالبات، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة ، ويستمر التسجيل ثلاثة أيام.

وأوضحت عمادة شؤون القبول والتسجيل أن الدراسة للفصل الصيفي ستبدأ بمشيئة الله يوم الأحد 3 / 11 / 1442هـ، حيث ستكون الدراسة “عن بعد” للمقررات النظرية وحضورية للمقررات العملية، فيما ستكون الاختبارات الفصلية والنهائية حضورية.

إجراءات التحويل في جامعة الأمير سطام

وكانت الجامعة قد أعلنت مؤخرًا عن بدء فترة إدخال طلبات التحويل للفصل الأول للعام الجامعي 1443هـ حتى يوم الأربعاء الموافق 28 / 10 / 1442هـ للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل من كلية إلى أخرى أو من تخصص إلى آخر داخل الجامعة، وكذلك التحويل الخارجي حتى يوم السبت 02/11/1442هـ علمًا بأنه لن تظهر للمحول الداخلي إلا التخصصات التي تناسب معدله التراكمي والشروط المعلنة والتي حددت من قبل مجالس الكليات.

المنح الداخلية لغير السعوديين

كما أعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل في الجامعة عن مواعيد وإجراءات القبول الإلكتروني لبرنامج المنح الداخلية للطلاب والطالبات الغير سعوديين للعام الجامعي 1443هـ، 2021م-2022م من دول مجلس التعاون الخليجي والقبائل النازحة – بدون والمقيمين.

شارك الخبر