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أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن للمملكة دورًا رائدًا في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية، عبر إطلاقها مبادرات عدة لتعزيز التنوع الأحيائي وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون لتحسين جودة الحياة.
وقال "الفضلي" عبر وسم #اليوم_العالمي_للبيئة: تأتي مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر في مقدمة هذه المبادرات.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: أطلقت المملكة أثناء ترؤسها مجموعة العشرين مبادرتين عالميتين حازتا على إشادات دولية عدة، لاستعادة الأنظمة البيئية البحرية والبرية.
وأردف: هاتان المبادرتان هما "مبادرة إنشاء المنصة العالمية لتسريع أبحاث الشعب المرجانية"، و"المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل الفطرية البرية".
05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 12:46 PM
أشار إلى الإشادات الدولية بدور السعودية في استعادة الأنظمة البيئية"الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن للمملكة دورًا رائدًا في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية، عبر إطلاقها مبادرات عدة لتعزيز التنوع الأحيائي وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون لتحسين جودة الحياة.
وقال "الفضلي" عبر وسم #اليوم_العالمي_للبيئة: تأتي مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر في مقدمة هذه المبادرات.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: أطلقت المملكة أثناء ترؤسها مجموعة العشرين مبادرتين عالميتين حازتا على إشادات دولية عدة، لاستعادة الأنظمة البيئية البحرية والبرية.
وأردف: هاتان المبادرتان هما "مبادرة إنشاء المنصة العالمية لتسريع أبحاث الشعب المرجانية"، و"المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل الفطرية البرية".
، "الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية ،
المصدر : الخليج 365
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