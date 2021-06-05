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أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بدء التسجيل غداً للفصل الصيفي للطلاب والطالبات، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة، ويستمر التسجيل ثلاثة أيام.
وأوضحت عمادة شؤون القبول والتسجيل، أن الدراسة للفصل الصيفي ستبدأ -بمشيئة الله- الأحد 3 / 11 / 1442هـ، حيث ستكون الدراسة "عن بُعد" للمقررات النظرية، وحضورية للمقررات العملية، فيما ستكون الاختبارات الفصلية والنهائية حضورية.
05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 12:16 PM
الدراسة الأحد المقبل عن بُعد للمقررات النظرية وحضورياً للعمليةغداً.. بدء التسجيل للفصل الصيفي في جامعة الأمير سطام بالخرج
أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بدء التسجيل غداً للفصل الصيفي للطلاب والطالبات، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة، ويستمر التسجيل ثلاثة أيام.
وأوضحت عمادة شؤون القبول والتسجيل، أن الدراسة للفصل الصيفي ستبدأ -بمشيئة الله- الأحد 3 / 11 / 1442هـ، حيث ستكون الدراسة "عن بُعد" للمقررات النظرية، وحضورية للمقررات العملية، فيما ستكون الاختبارات الفصلية والنهائية حضورية.
، غداً.. بدء التسجيل للفصل الصيفي في جامعة الأمير سطام بالخرج ،
المصدر : الخليج 365
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