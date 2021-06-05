وزارة الصحة السعودية تتيح الجرعة الثانية من لقاح كورونا لـ 5 فئات

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لفئة كبار السن من 60 عاما وأكثر.



كما أتاحت "الصحة" إمكانية أخذ الجرعة الثانية من اللقاح لأربع فئات أخرى، تشمل مرضى السرطان النشط ومرضى الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى مرضى زراعة الأعضاء ومرضى السمنة المفرطة، على أن تكون الحالة مثبتة بتقرير طبي حديث ومختوم بختم المنشأة الصحية التابعة لوزارة الصحة.