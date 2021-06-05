المسند: رياح البوارح تهب على منطقتين رغم السكون الصيفي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، إنه رغم انتهاء موسم الغبار الربيعي إلا أن رياح البوارح سوف تستمر خلال موسم الصيف على منطقتين من مناطق المملكة.

رياح البوارح مستمرة

وقال المسند : بانتهاء مايو نستطيع القول إن موسم الغبار الربيعي قد انتهى، ودخلنا موسم السكون الصيفي (استقرار) بوجه عام، ويشذ عن القاعدة منطقتان هما الشرقية التي تتعرض عادة لهبوب رياح البوارح خلال يونيو ويوليو ومنطقة جازان تتعرض لموسم يٌسمى بموسم الغبرة، وذلك قُبيل نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس.

4 ظواهر مناخية

وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، كشف عن عدة ظواهر مناخية ستشهدها البلاد خلال هذه الأيام بداية من تعامد الشمس، مما يخلف عنه هبوب رياح البوارح ( السموم ) وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلاتها العالمية “.

وأضاف الدكتور خالد الزعاق، خلال مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن المسطحات المائية بالخليج وبحر العرب سوف تحمو نتيجة لتعامد الشمس فتنتشر الرطوبة وتتخلق السحب العكسية الكاتمة “موسم صباغ اللون”، بالإضافة إلى تتشكل السحب الماطرة على الجنوب.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى تصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة15 -35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .



شارك الخبر