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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، إنه على الرغم من أن فصل #الصيف الفعلي، وفقاً لحركة الشمس الظاهرية لا يبدأ إلا في 21 #يونيو، إلا أن شهر يونيو (عادة) يعد أكثر أشهر السنة في حدوث موجات الحر الشديدة.
وتابع: "وأعني بموجات الحر ارتفاع درجات الحرارة العظمى عن المتوسط بنحو 5 درجات مئوية، وتستمر لبضعة أيام".
وفي تغريدات على "تويتر"، قال "المسند": "بانتهاء مايو نستطيع القول إن موسم الغبار الربيعي قد انتهى، ودخلنا موسم السكون الصيفي (استقرار) بوجه عام، ويشذ عن القاعدة منطقتان #الشرقية تتعرّض عادة لهبوب رياح البوارح خلال يونيو ويوليو، و#جازان تتعرّض لموسم يُسمى موسم الغبرة، وذلك قُبيل نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس.
05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 11:12 AM
قال: شهر يونيو عادة يعد أكثر أشهر السنة في حدوث موجات الحر الشديدة"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، إنه على الرغم من أن فصل #الصيف الفعلي، وفقاً لحركة الشمس الظاهرية لا يبدأ إلا في 21 #يونيو، إلا أن شهر يونيو (عادة) يعد أكثر أشهر السنة في حدوث موجات الحر الشديدة.
وتابع: "وأعني بموجات الحر ارتفاع درجات الحرارة العظمى عن المتوسط بنحو 5 درجات مئوية، وتستمر لبضعة أيام".
وفي تغريدات على "تويتر"، قال "المسند": "بانتهاء مايو نستطيع القول إن موسم الغبار الربيعي قد انتهى، ودخلنا موسم السكون الصيفي (استقرار) بوجه عام، ويشذ عن القاعدة منطقتان #الشرقية تتعرّض عادة لهبوب رياح البوارح خلال يونيو ويوليو، و#جازان تتعرّض لموسم يُسمى موسم الغبرة، وذلك قُبيل نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس.
، "الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن ،
المصدر : الخليج 365
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