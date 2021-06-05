شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي: يلزم موافقة المستفيد قبل أي إجراء علاجي في حال وجود مبالغ إضافية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مجلس الضمان الصحي، على ضرورة أخذ موافقة المستفيد من التأمين، في حال وجود مبالغ إضافية، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء علاجي من قبل مقدم الخدمة.

وقال الضمان الصحي أنه من حق المستفيد معرفة الخطة العلاجية المقدمة من قبل مقدم الخدمة، ومدى تحمل التغطية للشخص المؤمَّن له.

وأضاف المجلس، أنه في حال وجود مبالغ إضافية، يلزم الحصول على موافقة المستفيد قبل أي إجراء علاجي.