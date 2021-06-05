شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: نسبة تعرضك لحادث مروري أثناء استخدام الجوال 10 أضعاف شارب الكحول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور فهد العريفي، استشاري طب طوارئ سابقًا، أنه من خلال مبادرة "لا ياخذك" لتقليل الإدمان الرقمي، تبين نسبة إدمان الجوال للشباب 80%، ونسبة تعرضك لحادث مروري أثناء استخدام الجوال 10 أضعاف لشخص شارب الكحول.

وقال استشاري طب طوارئ سابقًا، خلال مشاركته عبر قناة "السعودية"، أن قدرتنا على التواصل بدون الجوال بدأت تضعف، لافتًا إلى أن الجوال أصبح يأخذنا من أنفسنا ومن أسرنا ومن طعامنا ومن عملنا.

وأضاف "العريفي"، أن من خلال دراسة اتضح أننا نأخذ الجوال من جيوبنا أو من الأماكن الموضوعة فيه 286 مرة في اليوم؛ وبالتالي نحن نرفع الجوال كل دقيقتين ونصف الدقيقة، مؤكدًا أن إدمان الجوال يندرج تحت الإدمان السلوكي؛ حيث أن كل علامات مدمنين القمار أو الكحول تظهر على مدمن الجوال.