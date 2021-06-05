شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الصحة ينشر إعلانًا لتطعيم المواطنين قبل 60 عامًا ويوجه رسالة للمجتمع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نشر وكيل وزارة الصحة واستشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، اليوم السبت، إعلانًا لتطعيم المواطنين قبل 60 عامًا.

وجاء في الإعلان الذي نشر عام 1382 هـ الموافق 1962 م، قيام أمانة الرياض بتطعيم الأهالي ضد مرض الجدري مجانًا، وأهابت بالمواطنين أن يقبلوا على تطعيم أنفسهم وعائلاتهم مؤكدة أن "الوقاية خير من العلاج".

وعلق الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، على الإعلان: "‏اللقاحات كانت ولا زالت طوق النجاة بإذن الله من الأوبئة".