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«توكلنا» يكشف الإجراءات المتبعة عند نسيان كلمة المرور

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق توكلنا، عن الإجراءات التي يجب تنفيذها عند نسيان كلمة المرور.

وأوضح "توكلنا" إنه عند نسيان كلمة المرور يمكن للزائر من خلال صفحة الدخول: اختيار "نسيت كلمة المرور" ثم اختيار نوع المستخدم خليجي/ زائر، ثم اختيار جواز سفر.

وأشار التطبيق إلى أنه بعد ذلك يتم إدخال رقم الجواز وتاريخ الميلاد والجنسية ورقم الجوال، وبعد المطابقة سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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