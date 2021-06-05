شكرا لمتابعة خبر عن «توكلنا» يكشف الإجراءات المتبعة عند نسيان كلمة المرور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق توكلنا، عن الإجراءات التي يجب تنفيذها عند نسيان كلمة المرور.

وأوضح "توكلنا" إنه عند نسيان كلمة المرور يمكن للزائر من خلال صفحة الدخول: اختيار "نسيت كلمة المرور" ثم اختيار نوع المستخدم خليجي/ زائر، ثم اختيار جواز سفر.

وأشار التطبيق إلى أنه بعد ذلك يتم إدخال رقم الجواز وتاريخ الميلاد والجنسية ورقم الجوال، وبعد المطابقة سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل.