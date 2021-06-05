مرصد المجمعة: ارتفاع الحرارة وهبوب السمائم مع قدوم «ثريا الصيف»

أوضح مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، خواص منزلة الثريا وتسمّى ثريا الصيف، وتبدأ في 6 يونيو (غدًا الأحد)، وهي أول مربعانية القيظ، وفيها تهب الرياح الشمالية-(السمائم) وترتفع الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا إلى الثلث الأول من الليل.

وذكرت الجامعة –في بيان لها عبر تويتر- أنَّ الثريا تعتبر من النجوم الشامية وموقعها في الجزء الغربي من برج الثور، لكن شروقها يكون في 16 (الجوزاء) وبرج الجوزاء من البروج ذات الجسدين، تحمل صفة ما قبلها مع صفتها.

وأضاف المرصد الفلكي، أنَّ رقيب الثريا الإكليل، وعلامة طلوعها توسط (العوى) عشاء و(سعد السعود) فجرًا، وفيه تقترب الشمس من أقصى نقطة لها حيث يتبقى عليها أربع دقائق تنتهي بنهاية الثريا ودخول الدبران.

وأشار المرصد إلى أنَّ الثريا هي أول مربعانية القيظ، ومدة مربعانية القيظ 39 يومًا (الثريا 13 يوما والتويبع (الدبران) 13 يوما، والهقعه 13 يوما). وفي الثريا تهب الرياح الشمالية السمائم وترتفع الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا إلى الثلث الأول من الليل، حيث يكون متوسط درجات الحرارة الصغرى بمتوسط 29 درجة والعظمى 42 درجة.