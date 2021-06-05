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الصحة: لا يوجد تعارض بين لقاح كورونا وموانع الحمل

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الرياض - محمد عبدالله - ضرورة الاستمرار في الاحترازات بعد التطعيم

أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، عدم وجود تعارض بين لقاح فيروس واستخدام موانع الحمل، مشيرة إلى عدم وجود توصية بالعزل بعد تلقي اللقاح.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنَّه «لا يوجد تعارض بين اللقاحات وموانع الحمل، ولا داعي لتأجيل الحمل بعد تلقي اللقاح».

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنّه لا يوجد توصية بالعزل بعد تلقي لقاح فيروس كورونا، كما ينبغي الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد التطعيم.

 وأشارت الوزارة إلى أنَّ كل اللقاحات آمنة وتحمي - بإذن الله- من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-١٩.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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