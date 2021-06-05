تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح وأتربة مثارة على 3 مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم السبت، بشأن حالة الطقس في مناطق القصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تضمن هطول أمطار رعدية وتكون سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح والأتربة المثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ منطقتي المدينة المنورة «الحناكية، العيص، المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع» وحائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق» تشهد هبوب رياح نشطة وتكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وهناك أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على «الطائف، ميسان» بمنطقة مكة المكرمة.

فيما تتشكل السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على «الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل» بمنطقة مكة المكرمة.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على منطقتي مكة المكرمة «الخرمة، الموية، تربة، رنية» والقصيم «الأسياح، البدائع، الشماسية، النبهانية، بريدة، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء»