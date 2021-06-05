الحربي: انخفاض الحرارة على أجزاء من السعودية بسبب تقدم كتلة معتدلة

توقع المتخصّص في الطقس بجامعة المؤسس، علي الحربي، اليوم السبت، انخفاض الحرارة على الشمالية الغربية والغربية، واستمرار ارتفاعها على الشمالية الشرقية والشرقية.

وأشار الحربي –عبر تويتر- إلى أنَّ انزياح الكتلة الدافئة العلوية للشرق، وتقدم كتلة معتدلة من الشمال الغربي، يتسبَّب في انخفاض درجات الحرارة على الشمالية الغربية والغربية.

وأضاف «بينما تستمر الحرارة المرتفعة على الشمالية الشرقية والشرقية، وصولًا الى الإمارات وعمان والربع الخالي».

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم السبت، سماء غائمة جزئيًا قد تتخلّلها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى تصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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