في يومين.. «أمانة الحدود الشمالية» تُحرر 41 مخالفة ضد مخالفي احترازات كورونا

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين، 852 جولة رقابية صحية، أسفرت عن تحرير 41 مخالفة، شملت عددًا من المراكز والمحال التجارية، والتأكد من سلامة إعدادها, والتزام أصحاب المحال والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.