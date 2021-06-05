اخبار السعوديه

في يومين.. «أمانة الحدود الشمالية» تُحرر 41 مخالفة ضد مخالفي احترازات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - نفذت 852 جولة رقابية على المحال التجارية بالمنطقة

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين، 852 جولة رقابية صحية، أسفرت عن تحرير 41 مخالفة، شملت عددًا من المراكز والمحال التجارية، والتأكد من سلامة إعدادها, والتزام أصحاب المحال والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية، وذلك للحد من انتشار فيروس .

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا