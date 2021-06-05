الضمان الصحي: يجب أخذ موافقة المستفيد من التأمين حال وجود مبالغ إضافية

أوضح مجلس الضمان الصحي، ضرورة أخذ موافقة المستفيد من التأمين، في حال وجود مبالغ إضافية، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء علاجي من قبل مقدم الخدمة.

وأوضح الضمان الصحي –عبر تويتر- أنَّه من حقّ المستفيد معرفة الخطة العلاجية المقدمة من قبل مقدم الخدمة، ومدى تحمل التغطية للشخص المؤمَّن له.

وأضاف المجلس، أنَّه في حال وجود مبالغ إضافية، يلزم الحصول على موافقة المستفيد قبل أي إجراء علاجي.

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