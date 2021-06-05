الأولى بالشرقية.. عملية جراحية معقدة لتفتيت حصوات بالكلى لطفل في الخبر

نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، من إجراء عملية جراحية معقدة لاستخراج حصوات على الكلى والحالب لطفل يبلغ من العمر سنتين.

وذكرت الجامعة –عبر تويتر- أن الفريق الطبي نجح في إجراء عملية معقدة، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية، لطفل كان يعاني من حصوات بأحجام كبيرة بالكلية والحالب مع وجود دعامة متحجرة تم تركيبها من أحد المستشفيات.

وأوضحت الجامعة، أنه تم تفتيت الحصوات بأحدث المناظير وأجهزة التفتيت، بوقت وجيز وبدقة عالية، واستخدام طريقة (ECIRS)، واستخراج دعامة الحالب العالقة دون فتح جراحي أو مضاعفات.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي كان بقيادة استشاري المناظير د.حاتم الذبياني واستشاري مسالك الأطفال د.أسامة الصويان ومساندة من قسم الأشعة التداخلية د.ابراهيم الغانمي ود.محمد العفتان، وقسم التخدير د.أحمد السيد

اقرأ أيضًا:

وزير التعليم يلتقي فريق جامعة الإمام عبدالرحمن العلمي بعد إنهاء تجارب لقاح كورونا