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"حقوق الإنسان" عن الطفلة المعنفة على يد خادمتها: والديها سيتعرضان للمساءلة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، على واقعة تعرض طفلة للتعنيف على يد العاملة المنزلية.

وأكد الفاخري، أن والدي الطفلة قد يتعرضان للمساءلة القانونية، حيث تركاها للخادمة دون رقابة أو متابعة، وذلك طبقا لنظام حماية الطفل.

وأشار إلى أن المساءلة في تلك الحالة تكون عن الإهمال والتقصير في حق الأطفال وعدم متابعتهم.

وكان مركز بلاغات العنف الأسري، قد تفاعل مع شكوى طفلة في مقطع فيديو من اعتداء العاملة المنزلية عليها بالضرب، موضحا أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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