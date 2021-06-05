شكرا لمتابعة خبر عن "حقوق الإنسان" عن الطفلة المعنفة على يد خادمتها: والديها سيتعرضان للمساءلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، على واقعة تعرض طفلة للتعنيف على يد العاملة المنزلية.

وأكد الفاخري، أن والدي الطفلة قد يتعرضان للمساءلة القانونية، حيث تركاها للخادمة دون رقابة أو متابعة، وذلك طبقا لنظام حماية الطفل.

وأشار إلى أن المساءلة في تلك الحالة تكون عن الإهمال والتقصير في حق الأطفال وعدم متابعتهم.

وكان مركز بلاغات العنف الأسري، قد تفاعل مع شكوى طفلة في مقطع فيديو من اعتداء العاملة المنزلية عليها بالضرب، موضحا أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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