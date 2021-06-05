شب في إحدى الغابات.. الدفاع المدني يكثف جهوده لإخماد حريق النماص

تواصل فرق الدفاع المدني أعمالها، لإخماد الحريق الذي شب، اليوم الجمعة، في إحدى الغابات شمال النماص.

وقال تقرير لقناة «الإخبارية»، إن الحريق ما زال مشتعلًا لم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح، مؤكدًا أن سرعة الرياح العالية التي تشهدها منطقة عسير، اليوم، ساهمت في استمرار الاشتعال حتى اللحظة.

وأضاف مراسل القناة، عثمان بن مرشد، أن الحريق بعيد عن المتنزهات والقرى التي يقطنها الأهالي، ورغم ذلك فقد تسبب الاشتعال في إصابة الكثيرين بالقلق.

وأضاف بن مرشد: الجهات المعنية والدفاع المدني يحاولون إخماد الحريق، إلا أن وعورة الموقع تحد كثيرًا من السيطرة عليه لصعوبة وصول الآليات إليه، والمشكلة تكمن في أن سرعة الرياح تنقل ألسنة اللهب إلى مواقع أخرى.

وأكد أن رقعة الحريق ليست مقلقة بغض النظر عن تصاعد السنة اللهب والدخان الكثيف.

فيديو | مراسل #الإخبارية من #النماص: الدفاع المدني يواصل إخماد حريق في إحدى الغابات شمال النماص pic.twitter.com/kuR0bWR5SA — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 4, 2021

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