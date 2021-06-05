شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني عن حفل المشاهير: الغرامة المالية غير كافية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رأى المستشار القانوني محمد الوهيبي، أن الغرامة المالية فيما يخص حفل المشاهير المثير للجدل في الرياض، عقوبة غير كافية، مؤكدا أنه يجب أن تكون هناك عقوبة جنائية.

ووجه الوهيبي الشكر للجهات الأمنية التي طبقت الإجراءات بحق المسؤولين عن الحفل سريعا، قائلا: "لكن الغرامات ليست حل لأن هناك تعمد لإقامة هذا الحفل، فهناك فرق بين حدوث تجمع خارج عن الإرادة، وبين التعمد وإرسال دعوى لأكثر من شخص".

وأكد الوهيبي خلال برنامج "ياهلا"، أن ما حدث يعتبر استهزاء بأنظمة الدولة، واستهتار بالاحترازات.

وعن الملابس الفاضحة التي ظهر بها بعض الحضور، قال: "ما حدث مخالف لديننا وعاداتنا وتقاليدنا؛ ومن لديه خلل معين فليذهب يمارسه في دول أخرى تبيح هذه السلوكيات، لكن في مجتمعنا لا نقبل هذا الفعل نهائيا".

وتابع: "انت داخل بيتك هذه حدودك لكن تظهر على السوشيال ميديا، انت تسبب خللا في سلوكيات الجيل المستقبلي، إضافة إلى عكس صورة غير صحيحة عن بلادنا".

وكانت وزارة التجارة، استدعت الشركة المسؤولة عن تجمع "مشاهير سناب شات" المخالف، وفرضت وفق اختصاصها غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على الشركة التي استعانت بعدد من المشاهير، بهدف الترويج لمنتجاتها.